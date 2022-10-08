台中市府在市定古蹟台灣府儒考棚x中島GLAb舉辦「2022設計導入市政分享座談」活動。(中市府提供)

展現台中市的創意與設計量能，市府積極推動將好的設計理念導入市政發展中，更在市定古蹟台灣府儒考棚x中島GLAb舉辦「2022設計導入市政分享座談」活動，市長盧秀燕說，台中市目前的建設、發展已有不錯的基礎及特色，但仍應持續精進，期盼讓城市「美還要再更美」。

這場座談是以「Design Primer for City Niche 立基城市·設計先行」為主題，藉由短講的方式討論「空間、策展、品牌、教育」，活動邀請台灣設計研究院副院長林鑫保、坐設計事務所總監陳羿冲主講新北市衛生局《衛生所再設計》計畫，另樸實創意企劃總監秦安慧則分享台灣府儒考棚x中島GLAb的策展理念。

IF OFFICE創意總監馮宇則分享台灣第一套城市標準字型「嘉市體」，美感細胞協會執行長何富菁則談論美感細胞教科書再造計畫案例。台灣設計研究院長張基義說，設計是城市發展貫徹軟實力的一環，以台中綠美圖為例，就導入消防栓箱設計，讓硬體建設與設計結合。

盧秀燕指出，這場論壇邀請的都是設計界大師級人物，他們在實務、公部門或個人專業上均有許多可請教的地方，局處首長透過向各領域高手取經、學習，未來將可持續以設計為前提推動市政，打造更幸福宜居的美學城市。

盧秀燕強調，台中市設計能量豐富，市府也希望導入好的設計理念到市政發展中，但攝既不是單打獨鬥可以進行，近幾年市府透過與各界合作，導入設計思考、提升品質，像是在136個候車亭設置服務燈，讓考量輪椅族或年長者搭乘公車可免招手，展現對市民的體貼。