無黨籍桃園市長候選人鄭寶清表示，他看到現任桃園市市長鄭文燦今（8）日接受媒體訪問，指出民進黨未來接班人選與布局，應首重延續「蔡英文路線」；鄭的說法已明白點出，他認為自己才是延續「蔡英文路線」的接班首選人物。鄭寶清指控，鄭⽂燦的高施政滿意度，背後不為人知的政治祕密可謂「暗黑帝國」的神祕面紗。

鄭寶清今日在臉書發文指出，鄭文燦今日接受媒體訪問時強調，民進黨未來接班人選與布局，應首重延續「蔡英文路線」，談人選之前，應先確立路線。

鄭寶清認為，鄭文燦的說法已明白點出，他才是延續蔡英文路線的接班首選人物；鄭文燦通篇的說法，既展現了他想要更上層樓當行政院長或總統的政治企圖，也隱諱點出了副總統賴清德可能不是能夠「延續蔡英文路線」的適當人選，也並非屬於「穩健型」的國家領導人層級，更非可以「務實」處理各種國際、兩岸問題的有能力之人，故鄭文燦比賴更加適合接蔡的班，更適合代表民進黨參選2024的總統大選。

對此，鄭寶清痛批，鄭文燦這個隱諱的政治宣示正顯露出，他挑戰賴清德的念頭及決心已經正式啟動，當他的「指定接班人」鄭運鵬可以順利當選桃園市長之時，就是鄭文燦準備發動參加明年民進黨總統初選的政治號角，這種「舍我其誰」的深謀遠慮政治布局企圖，已是「司馬昭之心」。