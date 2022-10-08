今（8日）逢國慶連假首日，中部地區天氣晴朗，麗寶樂園渡假區推出鄉親月玩樂園每人門票僅99元、穿著萬聖裝扮入園可享購票299元及壽星優惠399元等多項優惠好康，讓樂園門口今天一早還未開園就吸引不少家庭攜家帶眷，等著排隊入園。

國慶連假3天，不僅有門票優惠活動，麗寶樂園渡假區的水樂園馬拉灣，也推出了連假期間限定的「漂漂河趣味健走大賽」，今年首次舉辦就吸引了不少人報名體驗，選手們將走完長達270公尺的漂漂河，同時還要在水中完成魔王帶來的關卡才能繼續前進，平時飄著泳圈的水道，搖身一變成為健走選手的水中競賽場地。

來自台北的陳先生表示，今天一早5點就出發，國道車況良好，大約1個多小時就抵達麗寶樂園渡假區，小朋友對這次玩水相當期待，預計一進園就直衝大海嘯與漂漂河。

為歡慶雙十國慶，全台最大天空之夢摩天輪國旗燈光秀登場，轉動時猶如台灣跳動的心臟的天空之夢，在夜空中亮起藍、白、紅三色相間的漸層美景，讓路過民眾都能看見國旗圖騰高掛在摩天輪上。麗寶樂園渡假區表示，即日起至10月10日，每晚7點到隔天凌晨5點間，都可以欣賞到限定版的國旗燈光秀。