中共中央紀委國家監委網站8日消息，中央紀委國家監委對招商銀行股份有限公司前黨委書記、行長田惠宇大搞權力與資本勾連，嚴重違紀違法問題，立案審查調查。決定給予開除黨籍、開除公職處分，收繳違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

經查，田惠宇身為長期在金融領域工作的中共黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，貫徹落實中共中央關於金融工作的重大決策部署不堅決、打折扣，罔顧中共對金融工作的領導和金融工作的政治性、人民性，把職責使命拋在腦後。

田惠宇無視中央八項規定精神，違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規收受禮品；不按規定報告個人有關事項；毫無紀法底線，長期以「市場化」運作為幌子，以「投資」「理財」為名，「以錢生錢」，大搞權力與資本勾連，靠金融吃金融，以權謀私、損公肥私，濫權斂財、貪婪無度；生活腐化、道德敗壞。

田惠宇嚴重違反中共黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、大陸《監察法》、《公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究，決定給予田惠宇開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。