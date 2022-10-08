美國聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙(Eddie Bernice Johnson)訂於10月9日至12日來台訪問。在台期間江笙主席將出席我國國慶大典活動，並將晉見總統蔡英文、拜會數位發展部長唐鳳、參訪國家太空中心等，就如何持續增進台美關係及科學、太空、科技等領域議題合作交換意見；外交部對江笙主席來訪表達誠摯歡迎。

外交部表示，江笙主席前曾多次訪台，是我國在美國國會的堅定友人，也是眾議院「國會台灣連線」成員。江笙主席擔任國會議員的近30年，舉凡美國國會的重要友我舉措，從支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)、「國際刑警組織」(INTERPOL)、「國際民航組織」(ICAO)等國際組織等法案，去年提出的「台灣境外預先通關法案」，以及本年眾院支持我參與「印太經濟架構」(IPEF)的聯名函等，處處均有江笙主席對台灣鼎力支持的身影。

此外，日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員率該會所屬共19位參、眾議員組成「中華民國國慶日本國祝賀團」，於10月8日至10日訪問台灣參加我國雙十國慶活動。對於「日華懇」睽違三年籌組參眾議員祝賀團訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。此外，在日本享有盛名的京都橘高校吹奏部也將首度訪台參加國慶遊行。橘高校吹奏部曾多次應邀赴海外演出，表演生動活潑，享譽國際，此次將展現獨特的演奏方式，為我國雙十國慶增添光彩。