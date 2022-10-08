味全龍「大師兄」林智勝距離300轟里程碑只剩最後一步，但相較於個人成績，林智勝認為球隊勝利更重要，「（300轟）總有一天會出來，不用急，達到季初目標（指季後賽）比較重要。」

林智勝在9月24日敲出生涯第299轟後，距離300轟里程碑只剩最後一步，何時出爐外界都在期待，不過他認為，自己每次站上打擊區時不會刻意想要追求全壘打，若是壘上有人想辦法推進才是先決要素，「先把擊球點打紮實，才會去要求仰角，就像鞏冠、林立開轟，也都是先把點打好。」

299轟出爐後，全壘打已停了8場，林智勝認為這段時間並沒有被針對，主要是自己很多球沒有掌握好，「總有一天會出來，不用急，球隊勝利為主，想辦法贏每一場球、達到季初目標比較重要。」

先前龍隊經歷過平隊史最長的9連敗，但近期狀況觸底反彈，現又打出一波4連勝，也讓龍隊嗅到濃厚的季後賽機會，林智勝說：「之前那段連敗投手、野手都成長很多，今年算是這些年輕球員完整的一年，一定會比較疲勞，好在現在又慢慢拉起來。」

林智勝認為，近期狀況又能止跌回升的最大關鍵就是吉力吉撈・鞏冠，投手群也有穩定表現，「大家知道自己要怎麼做後，就會有好的表現。」

昨天林智勝換回以往使用的球棒，而不是使用今年下半季使用的「戰斧球棒」，294到299轟都是用戰斧球棒打出，但昨天突然更換原來是因為戰斧球棒只剩一支，「換回來多少還是有點不習慣，但要趕快適應，這款球棒將近半年沒有打，好在感覺還可以，昨天也有安打。」

至於「最後一支」戰斧球棒何時要再拿出來打？林智勝一開始說可能要到季後賽，但被問說若是一直沒開轟，在例行賽最後一場使用也是個選項，他笑著說：「不然就要留到明年或是在退休前轟出來就好。」