甄珍與兒子章立衡（原名劉子千）傳出前往北京處理和前夫劉家昌官司後，已經一個多月音訊全無，連妹妹銀霞也聯繫不到人，讓親友們相當擔憂，更有一說指出母子倆為了躲避親友借錢才神隱，不過如今好消息傳出，甄珍昨(7日)從社群軟體發文駁斥傳聞，也謝謝所有人這段時間的關心，強調自己一切安好。

甄珍自8月21日起傳出失聯，至今已經46天，僅在9月初曾在微信朋友圈寫下：「因最近比較忙，無法回覆電話與信息，忙完會跟大家聯繫！謝謝」，之後便又毫無音訊，好友表示大家透過不同方式都無法聯繫上，甚至打了上千通電話也沒有回應，讓親友心急如焚，日前甚至傳出她是為了躲避好友借錢才躲到歐美去，不過根據知情人士透露，母子倆正在海外旅遊並未失聯，而且兩人都相當平安。

根據《三立新聞網》報導，甄珍昨晚在微信朋友圈發文，對於近來爆出的各種傳聞，她表示不僅讓所有人擔憂，也帶來不少困擾，為此感到相當抱歉，對於有報導指出是好友透露消息，強調沒有任何人有權利替她發言，今後有任何進展會親自向社會，媒體，及關心自己的朋友說明，若有失禮之處還請大家見諒，如今甄珍親自發聲駁斥不實傳聞，讓好友們總算鬆一口氣。

甄珍當年跟謝霆鋒的爸謝賢離婚後就梅開二度嫁給劉家昌，之後生下兒子章立衡（原名：劉子千），多年來兩人頻傳婚變，直到2015年公開認了早在20多年前就秘密離婚，為了保護兒子才不公開，而主因疑與劉家昌愛賭的個性有關，她更在自傳《真情真意：華語影壇第一代玉女巨星甄珍的千言萬語》中暗指前夫花心，兒子出生前在家裡接到一個女人來電，對方指著她痛罵「笨得像豬」。