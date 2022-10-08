國泰世華銀行今天近中午時傳出系統大當機，一名網友說，去好市多消費時，使用App出示會員卡進場，沒想到結帳時因無法刷信用卡，想用現金結帳，卻被要求得出示「實體卡」，否則只能下次再來，讓他無奈地說，「這危機處理機制很糟糕」。

一名網友在臉書粉《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，表示去好市多大順店，因為國泰世華系統當機，無法刷卡，導致結帳區大排長龍，讓他感到非常崩潰。

原PO表示，平時習慣用好巿多App進場，今日逛完一圈選好商品，排隊結帳時才被店員告知，無法刷卡付帳，若要用現金就必須出示實體卡。原PO向店員反應，能否用「人工輸入身分證字號」查詢會員資格，再用現金結帳，但店員仍堅持要有實體卡，否則只能「改天再來」，讓他忍不住痛批，這樣的危機處理真的很糟糕，「這就是綁定單一家銀行系統會出現的情況」。

貼文一出，有不少網友緩頰，是國泰世華當機，並不是好市多的問題，而原PO也回應，「我說的是應變能力，不是誰當機的問題」，其他人也留言，「應該是全台都當了，因為連全聯也不能刷國泰世華卡」、「今天很多地方都當機，連便利超商也是」、「外面也不能刷呀！連錢都領不出來」。