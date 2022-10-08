克里米亞大橋爆炸起火及部分公路橋面倒塌，烏總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）稍早發推文宣稱，大橋爆炸只是開始，強調必須摧毀任何非法事物，並把所有被竊取的物件歸還給烏克蘭，俄羅斯佔領的所有東西都必須驅逐出境。俄羅斯當局則對大橋毀損做出了應變措施。

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）稍早也發了推文，瑪麗蓮夢露在克里米亞大橋被毀壞的影片畫面下唱著「生日快樂，總統先生」，暗示克里米亞大橋襲擊是送給普丁生日的「禮物」

克里米亞共和國工業部表示，克里米亞的食品和必需品庫存長達15天，沒有理由增加需求。他們指出，為了避免人民恐慌，克里米亞的雜貨銷售僅限制一個人，不超過3公斤。能源部則表示克里米亞燃料充足，汽油和柴油庫存現在至少夠使用15天，正在開展工作以確保交付。

最新消息指出，鐵路橋上的火勢已經撲滅，庫班海事服務公司表示，已準備至少有4到5艘渡輪將用於組織克里米亞和克拉斯諾達爾地區之間的交通。俄羅斯聯邦交通部報告稱，他們已開始評估克里米亞大橋修復工作的損壞程度和所需物料以及時間。