行政院長蘇貞昌9日在苗栗市舉辦政績說明會。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

年底大選進入倒數衝刺，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎持續與民進黨大咖合體、衝高人氣，9日行政院長蘇貞昌政績說明會來到苗栗場，屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌同台。徐定禎強調苗栗醫療資源不足，在他爭取中央資源下，感謝院長蘇貞昌院長全力支持，部立苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計劃，核定總經費8.4億元，預計2023年5月開工，2025年10月完工。

徐定禎表示，這幾年他持續和中央攜手為苗栗醫療資源努力，感謝院長蘇貞昌全力支持，部立苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫，於去年8月由行政院核定，總經費8.4億元，將增建224個病床，預計2023年5月開工，2025年10月完工。

今年8月23日，徐定禎也陪同院長蘇貞昌視察苗栗醫院規劃急重症醫療大樓擴建及放射腫瘤治療中心，共計總經費達15億餘元，蘇院長當場允諾全數核定，並且要求相關醫療設施要一次到位。徐定禎表示，這樣的合作模式，才能改變苗栗的未來！

徐定禎表示，苗栗醫療建設不足是苗栗人最深的痛，苗栗人必須千里迢迢到外縣市就醫，耽擱寶貴急救時間，徐定禎也提出醫療政見三補帖，部苗醫院升等醫療中心、打造偏鄉接駁網絡、補助子宮頸癌疫苗，要全面升級苗栗的醫療資源，苗栗「大合作大建設」時代，更要與中央積極建立良好的合作關係，由中央挹注經費，共同為苗栗鄉親爭取更好的生活品質。

徐定禎喊話，中央地方一條心，團結為苗栗建設打拼，總統蔡英文公開力挺「只要是徐定禎想做的建設我們都大力支持」年底大選要選擇能夠與中央攜手共同打拼的徐定禎擔任縣長，讓苗栗施政有中央政府支持，持續推動地方有感建設。10月9日將在苗栗市中正堂將舉辦「中央地方做伙拼 民主台灣大步行」政績說明會，徐定禎邀請苗栗鄉親共襄盛舉，用行動支持中央繼續建設苗栗。