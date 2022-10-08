樂天桃猿近10場僅拿下2勝，近期又是3連敗狀態，8日先發打線出現亮點，之前車禍缺陣的三壘手梁家榮歸隊，此役擔任先發三壘手、打第5棒。

梁家榮上月底車禍導致身上有多處擦傷，在9月28日降下二軍，總教練曾豪駒表示，雖然梁家榮的外傷還沒有完全好，但這幾天跟著球隊練習沒有問題，今天歸隊一軍並立刻被排進先發打線並扛中心棒次，「以他的能力沒有問題。」

目前梁家榮還差12場符合金手套資格，加上今天球隊還剩13場比賽，有機會挑戰首座一軍個人獎獎項。