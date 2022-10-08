台南市第一選區議員張世賢成立競選總部，吸引2000民眾到場支持。（李俊淇攝）

台南市第一選區議員張世賢今（8）日上午成立競選總部，國民黨市長參選人謝龍介與黨部主委林進旺及立委陳以信也都到場力挺連任，選區內宮廟主委，農會幹部及地方人士也都到場助陣，吸引近2000名民眾前往加油打氣，場面十分熱鬧。

張世賢競選團隊一早先前往埤仔頭仁安宮迎伽藍爺入競選總部安座，謝龍介及蔡育輝在回程路上等他，3人陪同獅陣一起走進競總會場，不少民眾上前向前握手致意。

謝龍介與黨部主委林進旺等人應邀上台致詞，皆讚許張世賢是民主戰將，與功在地方，幫忙拉抬聲勢。而張世賢也推崇謝龍介是說話算話的人。

爭取連任的張世賢說，將繼續為民眾爭取各項建設與福利外，也將繼續大力爭取在白河區崁仔頭農場設立工業區，促進大溪北地區繁榮。

後壁泰安宮主委王子豪、後壁農會總幹事林怡歆、理事長蕭麗姿、白河農會總幹事龔瓊姿、東山農會常務監事李政龍，與前新营市長黃金鏞、李宗智等多名地方人士，也都都到場助陣，向選民推崇張世賢的過去奉献，現場也不斷響起當選聲，場面熱絡。