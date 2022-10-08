中新網報導，大陸財政部網站8日公布2022年8月地方政府債券發行和債務餘額情況，8月大陸發行地方政府債券3909億元（人民幣，下同），其中一般債券1760億元、專項債券2149億元。累計截至8月底，地方政府債務餘額34兆7838億元，控制在全國人大批准限額37兆6474.30億元之內。其中，一般債務14兆4422億元，專項債務20兆3416億元；政府債券34兆6215億元，非政府債券形式存量政府債務1623億元。

大陸財政部說明地方政府債券發行情況：(一)當月發行情況：2022年8月，大陸發行新增債券642億元，其中一般債券126億元、專項債券516億元。大陸發行再融資債券3267億元，其中一般債券1634億元、專項債券1633億元。合計，大陸發行地方政府債券3909億元，其中一般債券1760億元、專項債券2149億元。

2022年8月，地方政府債券平均發行期限8.5年，其中一般債券8.0年，專項債券9.0年。

2022年8月，地方政府債券平均發行利率2.77％，其中一般債券2.78％，專項債券2.77％。

(二)1-8月發行情況：大陸發行新增債券4兆2100億元，其中一般債券6909億元、專項債券3兆5191億元。大陸發行再融資債券1兆8374億元，其中一般債券1兆0655億元、專項債券7719億元。合計，大陸發行地方政府債券6兆0474億元，其中一般債券1兆7564億元、專項債券4兆2910億元。

2022年1-8月，地方政府債券平均發行期限13.5年，其中一般債券8.1年，專項債券15.6年。

2022年1-8月，地方政府債券平均發行利率3.05％，其中一般債券2.88％，專項債券3.12％。

(三)1-8月還本付息情況：地方政府債券到期償還本金1兆7337億元，其中發行再融資債券償還本金1兆4530億元、安排財政資金等償還本金2807億元。8月當月到期償還本金2718億元。

2022年1-8月，地方政府債券支付利息7566億元。其中，8月當月地方政府債券支付利息1274億元。

大陸財政部介紹大陸地方政府債務餘額情況：

經第十三屆大陸全國人民代表大會第五次會議審議批准，2022年大陸地方政府債務限額為37兆6474.30億元，其中一般債務限額15兆8289.22億元，專項債務限額21兆8185.08億元。

截至2022年8月末，大陸地方政府債務餘額34兆7838億元，控制在人大批准限額之內。其中，一般債務14兆4422億元，專項債務20兆3416億元；政府債券34兆6215億元，非政府債券形式存量政府債務1623億元。

截至2022年8月末，地方政府債券剩餘平均年限8.4年，其中一般債券6.3年，專項債券9.9年；平均利率3.42％，其中一般債券3.42％，專項債券3.42％。