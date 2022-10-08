民進黨台北市長參選人陳時中親自以手寫字做成貼圖，但網友認為陳時中的許多「金句」沒收錄。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今被問起陳時中金句哪一句印象深刻？黃珊珊說，「我負責」，隨後哈哈大笑。

黃珊珊今出席「2022台灣氣候行動博覽會 『氣候治理．淨零台北』對話」活動，會後受訪表示，自己還沒有看到陳時中的貼圖。對於是否也會推出貼圖？黃珊珊表示，聽起來不錯，考慮一下，有粉絲有畫很多，跟他們討論一下，如果用了A ，那B怎麼辦？還會再考慮。

另外，由於公辦辯論有 12位參選人同場，媒體詢問，黃珊珊會成為新一代「女站神」嗎？黃珊珊說，公辦辯論本來就是中選會辦的，她都有勾選參加，看看他們安排，希望每個人都有機會，畢竟有12個參選人。

黃珊珊說，民間也會辦，她會參加，只要是願意辦的都很樂意參加，就是把自己的想法盡量讓市民知道，她認為民主政治這就是最好的方法。

至於公辦辯論恐要站6個小時，黃珊珊指出，以後當市長不是要站4個半小時被總質詢，她已經很習慣了。國民黨參選人蔣萬安受訪表示，「謝謝，我們就積極準備，全力以赴」。