9月17日以來，台灣台東縣、花蓮縣相繼發生規模6.5、6.9地震和多次餘震，造成人員傷亡和道路房屋等基礎設施嚴重受損。為幫助台東、花蓮兩地鄉親重建家園，大陸全國台企聯通過中國紅十字會總會，經台灣紅十字組織向台東縣、花蓮縣捐款合計人民幣100萬元整。

大陸全國台企聯表示，兩岸同胞是血濃於水的一家人，守望相助是中華民族的傳統美德。廣大台商家在台灣、事業在大陸，兩岸同胞的災禍不幸都牽掛著他們的心。近年來不論是台灣或大陸發生災難，大陸全國台企聯都會捐款行善：

——2016年7月，1號颱風「尼伯特」襲擊台灣，大陸全國台企聯第一時間向受災地區捐款人民幣50萬元。

——2018年2月，台灣花蓮地震，大陸全國台企聯第一時間向花蓮捐款新台幣600萬，同時呼籲台商會員和各地台協伸出援手共獻愛心，截至2月11日，累計捐款達新台幣5175.3萬。

——2021年7月，河南省鄭州、新鄉等地遭遇罕見水災，大陸全國台企聯籌措人民幣200萬匯至河南省紅十字會，用於抗洪救災。

——2022年9月5日，四川省甘孜州瀘定縣發生6.8地震。大陸全國台企聯向四川省慈善聯合總會捐款人民幣100萬元，用於受災地區緊急救援、受災群眾生活救助和災後重建。

大陸全國台企聯表示，希望通過溫暖的「台商力量」，為受災地區同胞傳遞愛心和正能量。兩岸同胞相互關心的善意和情義，必將化作推進兩岸融合發展的強大動力。