改編自同名漫畫的Disney＋全新韓劇《異瞳》描述丁海寅飾演擁有不死之身的新人類「Connect」河東修，在被器官買賣的組織綁架，並被奪走一隻眼睛後，發現自己的眼睛竟被移植到了讓全韓國聞風喪膽的連環殺人魔吳振燮（高庚杓飾）上，進而開啟了一場追擊戰。丁海寅7日在記者會上表示，因為得用眼罩遮住半邊眼睛演戲，「視力也受到了不少影響，因為只能靠一隻眼睛看，不僅會頭暈，拍攝動作戲時也很難拿捏距離，很多次都十分驚險，是在和對手演員不斷地溝通及彩排後，才度過了難關，令我印象很深刻。」

該劇也入選釜山影展的「On Screen」單元，6日搶先在大螢幕上播映前3集，曾執導《要聽神明的話》等多部恐怖片的日本導演三池崇史首度跨足韓劇，他先是直呼「很驚訝OTT作品竟然也能收到電影節的邀請」，接著笑曝「當初聽到製作公司Studio Dragon請我擔任導演時，還以為是《愛的迫降2》（同製作公司）。」丁海寅則說在導演合作的過程中，「讓我感受到了國家與語言的隔閡並不是那麼重要，雖然拍攝現場一直都有翻譯在，但我們的交流主要是靠眼神和肢體語言。」不忘補充，「導演是個非常機智且有活力的人，有時候也會說點笑話，不過因為得透過翻譯才能理解，每次導演說完還得等待一下，才會得到回應，我們無法立刻反應、笑出來，這點就有點可惜。」

丁海寅飾演的「河東修」是一個出身就擁有驚人的自癒能力，不論他的傷勢多麼嚴重都能自己痊癒，擁有這樣的能力看似令人羨慕，卻因此被冠上「怪物」的稱號，某天被綁架又遭摘取眼睛後，意外發現自己居然可以透過被奪走的眼球看見眼前的事物，也下定決心搶回自己被奪走的那隻眼球；高庚杓飾演擁有雙面人生的「吳振燮」，表面上是個完美、帥氣的男同事，但私下卻是個連環殺人魔；因《屍戰朝鮮》和《神探具景伊》備受矚目的金慧峻則飾演幫助東修的神祕少女「李伊琅」。《異瞳》預計12月上線Disney＋。