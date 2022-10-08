温昇豪演繹Peter Wu 2022秋冬系列，深單寧飛行夾克3萬6280元、peter wu 石灰白crew上衣6580元、peter wu 深單寧日本單寧長褲1萬9640元。（Peter Wu提供）

金鐘男神温昇豪近期以電視劇《茶金》入圍第57屆金鐘獎最佳男主角獎，五度問鼎金鐘視帝，從模特轉戰演員多年，不論是《敗犬女王》的深情學長、《犀利人妻》的負心丈夫、《我們與惡的距離》的煎熬父親、《火神的眼淚》中奮不顧身的消防員等等，各個角色都深植觀眾的心，不過模特兒出身的他，日前穿上旅法男裝設計師peter wu2022秋冬系列新品，讓人不驚驚嘆其魅力。

Peter Wu 2022秋冬系列視覺大片，攜手兩位藝術家致敬台北這塊土地。（Peter Wu提供）

向來奉行極簡主義，對於服裝剪裁、材質十分注重的設計師品牌Peter Wu，整體設計素雅、高質感，本季2022秋冬系列以設計師在台北的情感連結為靈感，致敬對於這塊的土地的回憶與情感，設計師Peter Wu表示，「台北和我的關係,是很微妙的。」由於疫情關係久違的駐留台灣，不過他因此「坦言之所以想在台北取景，是因旅居國外的 10 年之間，未曾嘗試在台北拍攝。」故此次視覺靈感大片中特別請到其家族好友藝術家林君昵導演以及黃邦銓，一同攜手呈獻2022秋冬系列視覺形象。

Peter Wu 將於年 10 月 13 日於新光三越台北信義新天地 A9 館 2 樓，開設全球首間旗艦店。（Peter Wu提供）

整體服裝風格延續過往的俐落慵懶，本季運用高領圍脖、羊毛針織、防水外套等單品，演繹向來主打極簡、功能性的單品，其中首次推出的巴拉克拉瓦頭套，是以1854 年的巴拉克拉瓦戰役，士兵們為抵擋寒冬所製作的毛帽為靈感，還同時推出系列毛帽與配件，整體多以針織面料打造以此強調舒適與保暖度。品牌將於年 10 月 13 日於新光三越台北信義新天地 A9 館 2 樓，開設全球首間旗艦店，民眾屆時可親身觀賞體驗屬於peter wu的服裝魅力。