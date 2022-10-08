作為各選手用於調整的熱身賽，今日卻爆發一波傷病潮，脫離受傷陰影且強勢回歸的金塊主力後衛賈瑪莫瑞(Jamal Murray)，對陣公牛熱身賽因左大腿不適而提前退場；近幾年受到傷痛詛咒的魔術，陣中新秀薩格斯(Jalen Suggs)與對手推擠後導致左腿受傷，甚至需要隊友攙扶才能走下場。

金塊今天在熱身賽以113比131慘敗給公牛，收下2連敗無關緊要，但這場比賽金塊迎來了壞消息，比賽第2節賈瑪莫瑞成功防下拉文(Zach LaVine)，而球出界後賈瑪莫瑞卻不斷摸著左大腿後側，一跛一跛的走向場邊，金塊也馬上將賈瑪莫瑞換下，此後再也沒有回歸本場比賽。

金塊總教練馬龍(Mike Malone)賽後表示，賈瑪莫瑞腿筋只是感到左大腿痠痛，為了出於保護所以才將他換下。自從十字韌帶撕裂後，賈瑪莫瑞已經有500多天沒有打過正式比賽，好在傷情並不嚴重，對金塊來說已經是不幸中的大幸。

備受魔術期待的新秀薩格斯(Jalen Suggs)，也逃不過傷病魔咒。(美聯社)

近年魔術的運氣真的很糟，艾薩克(Jonathan Isaac)因左膝前十字韌帶撕裂，已經連續2個賽季沒有出賽紀錄，富爾茲(Markelle Fultz)又遭逢左腳姆指骨折而無限期缺戰，魔術今天對陣獨行俠又添1名傷兵，2年級生控衛薩格斯替隊友掩護時被丁維迪(Spencer Dinwiddie)推了一下，薩格斯在左腿直直蹬地的情況下倒地，露出痛苦表情並緊抓著膝蓋，這一幕也讓場邊球迷相當擔心薩格斯的狀況。

Jalen Suggs carried off court with knee injury after pushed by Spencer Dinwiddie (Full Play)



pic.twitter.com/BiQjbmAcGn — Ted Buddwell 🏀🏈 (@TedBuddy8) October 8, 2022

隨後薩格斯經隊友攙扶下退場，而根據魔術官方消息，薩格斯X光檢查結果呈現陰性，不過還是需要進行MRI(核磁共振檢測)才能確認傷情。魔術已經缺少了富爾茲及休賽季歷經半月板撕裂的哈里斯(Gary Harris)，如今薩格斯的傷出也讓球隊在新賽季蒙上重大陰影。