情侶之間要能夠和睦相處，除了要情投意合以外，三觀合不合也是考驗兩人感情的重點之一。近日一名網友在網上發文抱怨，他表示和女友同居後，各種費用和家事都是平均分擔，「原本覺得還不錯」，但最近女友竟要求原PO把薪水上繳給她管理，只留給他5千塊生活費，原PO不同意，就大吵說，「若是愛她就不會計較錢的問題」，讓原PO既無奈又頭痛，不知該如何是好。

女友要他上繳薪水，不然就是不愛她。（圖／翻攝自臉書社團「靠北女友2.0」）

日前一名網友在臉書社團「靠北女友2.0」發文抱怨，由於他和女友都雙薪，所以同居後家事和日常費用都是一起分擔，但最近女友竟要原PO將48000元的薪水全數上繳，一個月僅留給他5千元的生活費，原PO不同意便開始情緒勒索，「若是愛她就不會計較錢的問題，我不夠愛她，錢看的更重才會拒絕接受」，讓他煩不勝煩，「已經不想再吵了。，明明兩邊都有工作，為什麼要這樣？」

網友都勸原PO真的不要給。（圖／翻攝自臉書社團「靠北女友2.0」）

貼文曝光後，網友們都勸千萬不要給，「真的不要，我有經驗被拿光」、「過來人的建議，千萬不要交出去」、「她要管，結婚後再說吧」、「那就分手啊，我也不喜歡對方管自己賺來的錢」、「你如果覺得她是妳結婚的對象那你就放心給她管，如果不是就不要」、「反嗆她，是不是愛錢勝過愛你」、「不太懂很愛管錢的想法，花不夠的心態我倒是能理解」、「只是女友沒必要」、「我的經驗是女方想控制你吧」。