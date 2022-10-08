國泰世華銀行系統大當機，不少民眾今雙十連續假期第1天，到大型賣場消費，卻發現信用卡無法完成付款，造成大排長龍的現象；國泰世華銀行說明，今下午3點55分已搶修完成，強調「所有機制已全面恢復正常」。

國泰世華銀行上午11點多進行緊急處理，發現資訊大樓進行電力維護，導致網銀、網銀App、KOKO、ATM以及信用卡刷卡等功能無法提供服務，分階段搶修之下，信用卡刷卡消費、ATM最先搶修完成，目前所有機制已全面恢復正常，國泰世華銀行表示，造成大眾不便，「敬請見諒」。