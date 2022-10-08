公路總局表示，截至今（8）日下午3時止，台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮~楓港、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路及觀光景點周邊道路（台2線關渡~淡水、台2線萬里~大武崙、台3線大溪，台9線礁溪）等主要省道有車多情況。今日部分地區天候不佳，進出山區道路時需注意路況及行車安全。

明（9）日是國慶連假第2天，公路總局預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將有出遊車潮，包含台74線台中環線、台7線大溪~慈湖路段、台2線大武崙路段、台1線水底寮~楓港路段、台2線淡水路段、台61線鳳鼻~香山路段、台61線竹南及中彰大橋路段、台86線接國3關廟交流道、台88線鳳山~五甲路段、台9線南迴公路，及東部礁溪等11路段。

客運方面，金日截至中午12時止，西部國道客運共計行駛2190班次，疏運4萬2448人；東部國道客運路線共計行駛601班次，疏運9649人。公路總局表示，明日是國慶連續假期第2日，目前西部國道客運尚有80％空位，東部國道客運尚有90％空位，歡迎民眾多利用國道客運出遊。