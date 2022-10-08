此幅「夢河」由黃志偉、陳昇、蕭言中聯手創作。（楊舒婷攝）

開展當日就有許多民眾前往觀賞，一睹展覽與音樂的迷人之處。（楊舒婷攝）

高雄市立美術館KSpace高雄實驗場2022壓軸展覽「夢河」8日登場，此次展覽是由當代藝術家黃志偉、歌手陳昇、漫畫大師蕭言中，3人聯手呈獻，開幕活動結束後興之所至的陳昇也在高美館展開吉他彈唱，開展當日就有許多民眾前往觀賞，一睹展覽與音樂的迷人之處。

「展名就叫作『夢河』吧！」陳昇2004年發行的專輯中有一首歌也叫夢河，因此陳昇也將此展覽命為同名。「夢河」所描述的是關於3位老男人的俏皮、慾念以及時間的夢，3位創作者想用創作所擁有的任性、自由的特權，在看似詩意的「夢河」中，以畫帶入些許情色感的俏皮，讓南方的陽光和俗俗的口味，都放入這條載夢之河。

高雄副市長史哲表示，這次展覽讓高美館的停車場塞滿滿，大家都只為一睹「夢河」的風采，而3位相識多年的好友，在各自領域都有不凡的成就，雖然疫情爆發打亂了平常緊湊的行程，但也讓3位老頑童得以以夢相聚、共同創作。

高美館館長李玉玲表示，此次3位藝術家的展覽，是用數字「乘」的方式做結合，代表著創意加乘與跨越的想法。雖然3位藝術家平時都笑說自己很皮，但卻能在一年的時間內，創作出70件的作品展出，大家就可以知道「皮」其實只是一個假象，而「夢河」其實是3位「Never grow up」的精神，也是永不妥協、持續抵抗的搖滾精神。

「被歌星耽誤的藝術家」陳昇坦言，聽到弟弟說這句話的時候雖然感覺很爽快，但當藝術家真的很累，每天都畫到腰酸背痛。今天成功的舉辦展覽，終於可以跟自己、朋友、天上的父母說「我其實是一個很自律的人，而不是我以為的那個吊兒郎當的人」。陳昇也表示，繪畫事業雖然只是剛起步，但他很開心自己完全沒有負擔，反而非常開心。