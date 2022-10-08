移民署邀請武氏芳恆分享她的心路歷程。（移民署提供）

1998年嫁來台灣的越南籍配偶武氏芳恆，為分擔家計在一次意外中，被維護不足的工廠機械設備切斷手指、截肢，性格開朗的武氏芳恆，在周遭友人的鼓勵與幫助之下，漸漸走出陰霾，自稱是「八指姑娘」的她，後來成立新住民關懷協會，發願要牽起新住民的手，帶領大家勇敢追夢。

在逆境克服困境、展現絕處逢生的韌性。來台24年的武氏芳恆，日前在移民署北區事務大隊台北市服務站10月「新住民家庭教育暨法令宣導」課程中，分享她的奮鬥歷程。

武氏芳恆說，2005年她擔任工廠包裝員時，不小心遭機器切斷右手3隻手指，經緊急送醫手術，只能接回1隻手指，另外食指半截還得由左腳趾移植，但隔年復健時，不服輸的她，挑戰了串珠細活，作成鑰匙圈及名片卡套等，她感性地說：「以為從此右手將廢掉，卻因為將這些小禮物送給朋友，得到了感動與喜悅才走出傷痛」。

這場意外在友人協助下，得到部分救助與賠償，但也讓武氏芳恆發現，新住民在台因語隔閡，面對突發狀況往往無所適從，也啟發了她回饋社會的想法，她發憤圖強，努力學習中文，到現在攻讀空中大學，另取得保險人員證照及母語師資證照。

2017年她擁動成立新北市八里新住民關懷協會，成為新住民的助力，幫助克服語言、文化及就業資源等困難。此外，她也積極協助經濟弱勢家庭申請社會福利，給予不幸遭受家庭暴力的婦女關心與支持，並提供法律諮詢服務，這位「八指姑娘」抱持著感恩之心，對遭遇困頓的新住民姊妹予以扶持與依靠。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，新住民朋友遇到生活困難時，可多利用政府及民間的資源，像武氏芳恆走出自己一片天、回饋社會。