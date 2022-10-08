民眾黨板橋區新北市議員參選人吳達偉今舉行競選總部成立茶會，台北市長參選人黃珊珊競選總部策略長翟本喬代表黃珊珊團隊，首次為民眾黨地方候選人跨區站台，為吳達偉競辦進行點燈開幕。

翟本喬自曝是老板橋人，對板橋有濃厚感情，名字中的「喬」字正是來自出生地「板橋」。他表示：「我和吳達偉都來自科技業背景，在網路上討論公共事務時常覺得很有共鳴。板橋區臥虎藏龍，很高興有吳達偉這樣的年輕人願意出來承擔重任，未來能為板橋表達地方民意。」

吳達偉說，自己住在板橋超過10年，2個孩子從出生到念國小，但生活環境對家人相當不友善，「我們的公幼排到200名候補之外、騎車帶小孩出行常覺得馬路設計非常崎嶇危險；這些問題是新北青年要養家的普遍現狀，不只是發生在我身上。」

吳達偉表示，民代的功能就是替大家解決問題，希望有機會進入議會，以理性務實的方式解決大家的問題。