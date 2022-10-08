台北市長柯文哲日前宣布加碼私幼補助，從每學期補助1萬3660元，提高到2萬5880元。但議員炮轟，根本連預算都沒編，卸任前2個月破壞財政紀律，為選舉發空紅包袋，形同用每年2.4億為台北市長參選人黃珊珊的選舉背書。教育局回應，將循預算追加程序辦理。

台北市長柯文哲日前發布學前教育未來發展規畫，將「一生六六大順」轉型為「您我寶貝你」，原本每學期1萬3660元的補助提高至2萬5880元，並在下學期開跑。

北市議員吳沛憶認為，柯文哲破壞他一向標榜的財政紀律，因為這筆錢根本「不在」市府送來的年度預算裡，柯文哲突開記者會稱要多發2.4億私幼學費補助，還剛好跟黃珊珊政見一樣，過去8年沒想到，現在突然想到，還是市府故意藏招不讓議會知道，好在選前幫黃珊珊發選舉紅包。

吳沛憶質疑，不在預算這筆錢怎麼發？教育局說是要「明年度」再送追加預算，意思是由下一任的市長編預算送進議會。「哇，直接甩鍋。」光說不練就算了，還壓了一個明年2月的期限，新任市長上任2個月內要編好預算，送給議會審查通過，並開始執行。

她痛批，柯文哲這根本挖坑給人跳，趕不上明年2月，柯文哲恐還會補一刀說是新任能力不好，柯文哲的算盤就是自己先喊、幫黃珊珊背書，至於明年2月能不能發，反正他都卸任了，就給下屆市府跟議會去煩惱吧，「舞台我要，事情你做，紅包我發，錢你補足」，卸任前2個月破壞財政紀律，為選舉發空紅包袋。

教育局表示，北市府年度預算編列需於每年2、3月即開始規畫，並於7月完成，北市於2023年度原已編有2到4歲幼兒就學費用支應於私幼學費補助，惟因「一生六六大順」轉型「您我寶貝你」方案後，預算恐有不足，將循預算追加程序辦理。

教育局指出，台北市未來將朝3、4歲免學費方向努力，加上近來在疫情與物價通膨雙重衝擊下，不斷收到私幼園所、家長等聲音，期盼不要忽略了私幼的需求，因此提出私幼補助轉型方案，您我寶貝你私幼補貼方案，以階段性方式減輕家長及幼兒園負擔。