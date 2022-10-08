鋼琴家安德魯．馮．歐延（Andrew Von Oeyen）是首次來台，對於台灣有很多好奇，也希望有空檔能到處走走，他表示，和樂團演奏拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲，很有默契。（寬宏藝術提供）

布拉格愛樂管弦樂團將首次造訪屏東，屏東縣文化處副處長李昀芳（左）也親自北上贈送團長凱特琳娜原住民琉璃手鍊，要讓團長凱特琳娜（右）把滿滿的台灣味帶回捷克。（寬宏藝術提供）

鋼琴家安德魯．馮．歐延（Andrew Von Oeyen）首次來台，對於台灣有很多好奇。（寬宏藝術提供）

因疫情而延宕多時，首屈一指的布拉格愛樂管弦樂團今晚總算要在台灣首登場。圖為下午彩排畫面。（寬宏藝術提供）

因疫情而延宕多時，首屈一指的布拉格愛樂管弦樂團今晚總算要在台灣首登場，為了一連四天在台灣的演奏行程，今日下午音樂家們緊鑼密鼓地彩排，一連演奏兩首作品，包括史麥塔納歌劇《被出賣的新娘》序曲與和拉赫曼尼諾夫C小調第2號鋼琴協奏曲的第一樂章，樂團和鋼琴家也相當有演奏默契。

團長凱特琳娜．卡利斯托娃（Kateřina Kalistová）對於這趟台灣行很興奮，她表示終於能到台灣巡迴演出，「布拉格愛樂管弦樂團的團員都是萬中選一，相當優秀的音樂家，而此次演出的選曲德弗札克、貝多芬、史麥塔納、莫札特和拉赫曼尼諾夫，都是代表樂團的主要核心曲目，保證一定會讓樂迷們深深著迷，希望能將我們的音樂與文化和台灣的朋友們分享，尤其在這特別艱難的時候。」

由於這也是樂團首次造訪屏東，屏東縣文化處副處長李昀芳也親自北上贈送團長凱特琳娜原住民琉璃手鍊，要讓團長凱特琳娜把滿滿的台灣味帶回捷克。

首席客席指揮家里歐斯．斯瓦羅夫斯基（Leoš Svárovský）表示，他過去曾來台灣演出，也很享受和布拉格愛樂管弦樂團一起演奏，「他們是一群很棒的音樂家，樂團不僅演奏捷克音樂，也以演奏古典音樂而揚名，這也是我們選曲貝多芬《Ａ大調第七交響曲》和莫札特《第20號鋼琴協奏曲》以及著名的德弗札克《新世界交響曲》的原因。」

鋼琴家安德魯．馮．歐延（Andrew Von Oeyen）則是首次來台，對於台灣有很多好奇，也希望有空檔能到處走走，他表示，和樂團演奏拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲，很有默契，對於第一樂章開頭的獨奏，要掌握之後樂團加入的節奏，是頗為困難的樂團，他也表示，「鋼琴家決定這個樂團的節奏和彈性速度（rubato），一切都取決於當下的聲響，決定速度和內涵怎麼醞釀，同時這也要看每個音樂廳的效果，今天演出的方式，和明天在其他台灣不同地方的音樂廳演的，都是獨一無二的。」

這次巡演將於10月8日在台北國家音樂廳、10月9日在台中國家歌劇院、10月10日到屏東演藝廳、10月11日最終場在衛武營國家藝術文化中心音樂廳。