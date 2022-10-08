昔以誇張妝容和經典的絲襪套頭橋段走紅的如花，因為發生合約糾紛退出演藝圈，不過熱愛表演的她，雖然沒在電視上出現，仍會在各式晚會與秀場表演，近日彰化縣議員參選人楊子賢就分享跑場時，遇到如花的經歷，並分享兩人合照，讓網友都相當驚豔。

楊子賢透露，知道如花後來都在跑廟會場，所以在想會不會哪天跑場時遇到本人，結果就遇到本人了，只見畫著淡妝的如花，親切與他合影，看起來氣色相當不錯，而楊子賢也簡單述說如花人生的辛酸故事。

如花生長在極度重男輕女的家庭，甚至被家人鄙視，因此決心從事表演工作，配合製作單位作賤自己，不計形象娛樂觀眾，後來經歷經紀糾紛，被騙走上百萬元，但她仍繼續走在表演工作的路上。

這讓楊子賢相當感動，「在如花演唱的背影，我看到「自助天助」，這四個字，是社會裡每個沒有原生背景優勢的人，一出場就能端出一手好牌，像是如花、像是你我一般，甚至還更艱難，只能靠自己一步一腳印。其實要的不多，就是用盡全力，證明自己存在的價值」。

如花2007年退出演藝圈後，雖然沒在螢光幕前出現，但近年來仍活躍於各式晚會與秀場，擔任主持人或表演，她也有經營臉書，不時和粉絲分享日常。