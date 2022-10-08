CPTPP第6次執委會今天在新加坡登場，會後部長聯合聲明指出，樂見馬來西亞完成國內批准程序，成為第9個批准該協定的國家，預計11月29日生效。

新加坡今年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，繼2月以視訊方式召開2022年首場CPTPP資深官員會議後，執委會今天在金沙會議展覽中心以實體方式舉行。

會後部長聯合聲明指出，樂見馬來西亞日前完成國內批准程序，成為第9個批准該協定的國家，預計11月29日生效；相信將進一步深化經濟整合，擴大協定涵蓋範圍。

聲明也鼓勵尚未完成國內批准程序的締約國加快腳步，讓協定儘早對所有締約國生效。

目前CPTPP有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、越南、墨西哥、秘魯、馬來西亞、智利及汶萊。這11國於2018年3月簽署CPTPP，目前智利、汶萊尚未批准這項協定。

此外，新加坡貿工部發布新聞稿表示，今天會議是疫情以來首度以實體方式召開CPTPP執委會。各會員國在會中通過專業服務相互承認協定的準則，並檢視CPTPP執行成效。

貿工部表示，會員國也在會中討論數位經濟及綠色經濟方面的新興合作領域，提供會員國深化合作的機會；同意繼續處理後續入會申請案，評估有意加入的經濟體是否有能力符合協定的高標準，並考量他們貿易承諾的實踐。

CPTPP部長聯合聲明指出，英國入會申請案將做為先例，對推進CPTPP高標準規則及全面市場准入承諾等，至關重要。

除了英國，中國、台灣、厄瓜多及哥斯大黎加也陸續申請加入CPTPP。