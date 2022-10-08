高雄市登革熱疫情沉寂多日，8日新增1例本土登革熱病例，共累計18例。此個案為前鎮區的10多歲男童 ，2日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛等登革熱症狀，6日因症狀未緩解前往就醫，經院所通報確診登革熱，目前男童病情穩定住院治療中。疫調採檢3名同住家人與接觸人士，共計103名，均無疑似症狀、且NS1快篩檢驗均為陰性。

疫調男童的主要活動地點為前鎮區崗山仔住家、學校及補習班為主，高市衛生局依活動史研判個案感染來源與日前崗山仔地區群聚疫情相關，疑似有社區環境漏網之蚊散發傳染風險。

衛生局於接獲通報後，立即啟動擴大疫調採檢、進行地毯式孳生源清除與緊急噴藥、環境大掃蕩3合1緊急防治工作，並持續動員社區里鄰志工進行環境整頓社區大掃蕩。

衛生局提醒，此波疫情警戒範圍包含前鎮16里，瑞豐、竹內、竹南、瑞竹、瑞南、瑞北、瑞西、瑞祥、瑞興、瑞崗、瑞東、瑞平、瑞華、瑞昌、瑞隆、瑞和里及鳳山3里，善美、正義、新武里，請民眾提高警覺，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應盡速就醫，也請醫療院所診察時加強TOCC問診，針對不明原因發燒之民眾，若COVID-19快篩陰性，應再與登革熱及流感鑑別診斷，以縮短「隱藏期」。