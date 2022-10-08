台61線南向111公里處8日下午1時許發生曳引車自撞分隔島，其車上載運的10公噸梁柱噴飛至對向車道。（翻攝自臉書《竹南警察分局粉絲團》）

苗栗縣後龍鎮、台61線西濱快速道路南下111公里處，今（8日）下午1時許發生曳引車自撞分隔島的事故，其車上載運的其中1個重達10公噸的預鑄梁柱噴飛至對向車道，所幸當時北上並未有車輛通行，沒釀成災禍，警方獲報後趕往現場，曾姓駕駛並無受傷，但酒測值為0.18mg/l，全案將依公共危險罪送辦。

台61線南向111公里處8日下午1時許發生曳引車自撞分隔島，其車上載運的10公噸梁柱噴飛至對向車道。（翻攝自臉書《竹南警察分局粉絲團》）

台61線南向111公里處8日下午1時許發生曳引車自撞分隔島，其車上載運的10公噸梁柱噴飛至對向車道。（翻攝自臉書《竹南警察分局粉絲團》）

竹南警方局8日下午獲報，立即派員趕赴該處，發現曾姓男子駕駛曳引車，因不明原因自撞中央分隔島，其車上共載運2個重達10公噸的預鑄水泥梁柱，其中1個梁柱噴飛至對向的北上車道，另一個則掉落曳引車旁，所幸當時北上並無車輛通行，未釀成大禍。

警方指出，曾姓駕駛並無受傷，但酒測值達0.18mg/l，後續將依公共危險罪嫌將曾男送辦。警方同時於現場協助疏導交通，確保用路人安全，避免衍生其他危害，另通知工務段及拖吊車到場協處，現場則於下午3時許恢復通車。

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