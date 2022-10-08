外媒報導，北溪管線爆炸後不久，美軍機飛越波羅的海。（示意圖/達志影像/shutterstock）

俄羅斯通往德國的北溪1、2號天然管線上周（9月26日）遭炸破，在瑞典及丹麥海域出現四處洩氣點。路透報導，從飛行追蹤記錄發現，美國海軍一架P-8A偵察機曾在北溪天然氣2號破裂的波羅的海上空附近飛行，當時距離首度發現管線損壞僅有數小時。在7小時的飛行紀錄中有3小時飛行數據莫名丟失。美國海軍發言人表示，這架飛機正在執行偵查例行任務，與北溪管線洩漏並無關係。

北溪天然氣1號、2號管線於9月26日在瑞典及丹麥外海爆炸，氣體外洩到波羅的海。地震學家記錄到該地區的爆炸，多國警方已展開調查。

飛行紀錄顯示，格林威治時間0時3分，一架P-8A「海神式」海上巡邏偵察機在北海上空飛行，當時瑞典的地震學家在波羅的海波荷木島（Bornholm Island）東南方發現一起海底爆炸。

紀錄顯示，這架飛機從冰島起飛，正在波蘭上空進行規則的跑道形路線繞行，然後飛向波羅的海管線區。原本無法立即確認這架飛機識別資訊，但路透社提供數據求證，美國海軍證實這是一架美國飛機。

根據紀錄，格林威治時間1時過後數分鐘，這架飛機從波荷木島南方飛往波蘭西北部，在陸地上空盤旋大約1個小時，接著於2時44分飛往北溪管線洩氣地點。

分析人士表示，該飛機當時距離漏氣地點大約24公里，盤旋了一圈後，再飛往俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。

接下來，格林威治時間3時39分至6時20分，這段時間的飛行紀錄丟失，但大約7時左右，該架飛機在返回途中，經過漏氣地點以北大約4公里處。

美國海軍發言人說：「紀錄器顯示的美國海軍P-8A海神式飛機，正在執行波羅的海例行偵察飛行，與北溪管線外洩沒有關聯。」

被問及是否蒐集到任何協助調查北溪管道破裂的情報時，美國海軍歐非司令部發言人勞倫斯（Tamara Lawrence）說：「我們目前沒有任何額外資訊可以提供。」

目前尚不清楚美國軍方協助歐洲調查管線破裂方面發揮任何作用，如果有的話，就 是美國總統拜登曾提到可能要派潛水員下海。

路透社使用美國追蹤網站Radarbox的部分飛行地圖，加上瑞典航班追蹤網站Flightradar24提供的資料，來重新匯整這架P-8偵察機的路徑。

Flightradar24資料顯示，這架飛機在冰島西南部的雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）起飛和降落，當地設置基夫拉維克空軍基地（Keflavik Air Base），以及P-8偵察機機庫設施。

分析人士認為，在俄羅斯入侵烏克蘭後，波羅的海仍處於冷戰式緊張局面的前線，他們也提醒，目前不可能確知P-8軍機特定飛行路徑背後的原因。

英國防衛事務分析家杜沙（Francis Tusa）指出，波羅的海是衝突頻繁的地區，有很多刺探行動和無休止的國際博弈遊戲。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）周四引述西方盟國的消息說，北溪管線爆炸「很可能」是俄羅斯特種部隊所為。

目前為止，西方國家和官員都避免直接指控俄羅斯，而俄國駁斥任何指控，稱這樣的指責是「愚蠢荒謬」，並將責任歸咎於美國及其盟國。