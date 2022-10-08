找工作究竟要選傳統產業還是科技業？一名網友表示，最近想要從傳產業回歸到科技業上班，沒想到卻有長輩跳出來苦勸，直說傳產業工作「比較有人情味」，貼文曝光後，讓許多鄉民無法接受，認為「人情味」是要用慘痛代價才能換來的。

原PO在PTT發文表示，近期正在物色新工作，一直很想要重回科技業，不料卻遭長輩頻頻勸阻，認為科技業很現實，說裁員就裁員，「不像我們傳產比較有人情味」，讓原PO忍不住好奇上網詢問，「傳產真的比較有人情味嗎？」

貼文一出，不少鄉民抱持相反意見，認為人情味簡直就是共體時艱的代名詞，留言開酸，「退休前資遣 =人情味」、「斷手斷腳幫老闆買超跑，人情味超濃」、「薪水也很有人情味」、「人情味就是加班沒有加班費」、「家族企業說你是家人，當你是佣人」、「人情味缺點就是沒制度」。

不過也有人認為，其實各行各業都有好壞，有時求職也是看運氣，「你講的是以前的吧，現在一堆二代接手亂搞」、「不一定啊！還是要看頭家啦」、「員工有人情味，但老闆沒有」。