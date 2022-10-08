全球首富、特斯拉CEO馬斯克表示，台灣衝突不可避免，並提議把台灣變成中國大陸一個特別行政區來防止衝突。
對此，中國外交部發言人毛寧僅重申，台灣問題是中國的內政，中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一。
毛寧說，同時，將堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。
全球首富、特斯拉CEO馬斯克表示，台灣衝突不可避免，並提議把台灣變成中國大陸一個特別行政區來防止衝突。
對此，中國外交部發言人毛寧僅重申，台灣問題是中國的內政，中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一。
毛寧說，同時，將堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。
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