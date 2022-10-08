今國民黨智庫召集人陳學聖質疑，故宮南院連續3年安排無人機表演，3年都由同家廠商得標，甚至成南院「水舞」表演「唯一」廠商，還說戶外展演並未給館內展示帶來更多觀眾，故宮強調，2020年起舉辦無人機展演，均依據採購法辦理，採公開評選方式委託專業服務，也未限制投標廠商資格，有心人士毫無憑據任意指控影射有弊，本院深表遺憾。

故宮表示，南院獨創無人機群飛與水舞共同演出型態，水舞及無人機需要搭配演出，本不宜分案辦理，各年度皆列入同一個標案辦理採購，經公開評選過程而選出具備專業能力的廠商，演出成果可受各界公評。

故宮說，無人機展演是結合科技的新興表演藝術，世界各國均蓬勃發展，以故宮文物元素發想的無人機群飛展演，不但在110年度榮獲無人機展演世界首獎，成功展現台灣自製無人機實力，也將故宮文物推播至世界，展現台灣軟實力。

故宮重申，故宮南院在全體同仁的努力下，持續深化展覽內容及教育推廣活動，雖然今年參觀人數仍受疫情衝擊，但今年1到9月展廳參觀人數，已首度超過北院，感謝觀眾的肯定，未來故宮南院仍將不斷努力，提供來訪觀眾豐富的藝文饗宴。