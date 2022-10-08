近期味全龍賽前守備練習時都會看到拿莫伊漾去守外野，總教練葉君璋表示，主要是依照球隊需求去做安排，目前球隊中一壘手人員眾多，在評估過後認為拿莫運動能力最好，「我們一直想讓每一個球員都用到，不希望壓縮到他的出賽空間，才會想要在守位上做出調動，相信這樣的變化只會有好處沒有壞處。」

葉君璋指出，當初選拿莫進來時，就沒有單純只想將它擺在內野，對於他未來守位，教練團一直都有想法，「我們二軍還有李展毅，他只能捕手或一壘，這樣我們有很多一壘手，而這當中就屬拿莫運動能力最好。」

教練團希望能讓所有在一軍的球員都成為可用之兵，而不是因守位重疊出賽空間遭到壓縮，「其實我們也一直都有在做活化球隊這一塊，也不想為了戰績就放棄培育球員，我們仍是戰績、培育並行。」

因此，葉總之前就有跟拿莫提到加練外野的部分，半個月前開始拿莫都會在賽前去練習守外野，拿莫說：「現在開始練習到秋訓時銜接上可能會比較快，對我來講也可以比較快適應。」

目前練守外野部分拿莫還沒遇到太多瓶頸，他也會詢問洪瑋漢、林威廷等人，「威廷也是內野轉外野，可能比較知道會遇到什麼問題，教練也會跟我說一些站位的部分。」對於教練團賦予的新任務，拿莫欣然接受，「這是教練的一個認可，所以我應該更要相信自己能夠做到。」