茂林區萬山部落今天舉辦祖靈祭活動，除重現睽違8年的祖先移墾循環輪耕地智慧，也呈現勇士出征、圍獵文化傳統，並舉辦打年糕、綁木頭、編花環、編草蓆等傳統競技活動，晚間月光下圍舞將以勇士舞尬舞等方式，展現萬山族人的熱情。(高雄市原民會提供／林雅惠傳真)

茂林區萬山部落今天舉辦祖靈祭活動，除重現睽違8年的祖先移墾循環輪耕地智慧，也呈現勇士出征、圍獵文化傳統，並舉辦打年糕、綁木頭、編花環、編草蓆等傳統競技活動，晚間月光下圍舞將以勇士舞尬舞等方式，展現萬山族人的熱情。

此次勇士祭主祭、萬山里長鄭善雄說，傳統祖靈祭(molapangolai)是歐布諾伙’Oponoho（萬山）部落獨特的祭典，從準備到祭典結束為期約4個月，祭典中感謝祖靈護佑，並教導孩子們傳統文化精神，這次祭典將祖靈祭祭典儀式完整呈顯，讓年輕族人有學習及參與機會，希望藉此恢復舊部落時的情景。

高雄市原民會表示，lapangolai「拉巴巫賴」是舊萬山部落的發源家族名，是重要的歲時祭儀，每4年舉行一次約在秋收後春耕前，族人會推選2位部落耆老各選定一處可獨處之地野宿，依其所夢境啟示回報後，隔天再去樹林裡聽鳥叫聲，如果聽到是吉利的鳥鳴，則為主祭者，沒有聽到鳥叫聲者為副主祭，並開始舉行molapangolai祭典，並在祭典中發布未來4年移墾耕作之地。

祭典當天，家家戶戶要燒飯，頭目家養的豬要取一隻出來殺，於是叫部落年青人集合，頭目拿起山刀往豬脖子叉下去，當豬發出嘶叫，年青人要衝向河邊去取渾圓大石頭(代表人頭)，這時候家中婦女把豬內臟拿去煮，然後到半路等年青人帶大石頭回來，只有達成任務的年青人才能吃這些肉，其中第一位回來的是勇士，才有資格配戴羽毛及百合花，同時被賦予守護部落的重要任務。

回到部落時，勇士們圍一圈在族人面前報戰功，之後所有的人來到部落發源屋「拉巴巫賴」家，大家圍圈唱歌、跳舞，年輕人趁此彼此交往，一直到天黑前散去，剩下吃不完的豬肉要就地掩埋，返家後，每一家要把家裡爐灶底下的灶灰清除乾淨，再重新起火，代表新的一年開始，此時就開始一年當中各項禁忌與祭典。

原民會指出，這次molapangolai祖靈祭除了完整呈現祭典祭儀外，也特別進行傳統競技，透過打年糕、編花環、編草蓆及綁木頭等，讓部落族人跨代學習體驗傳統的生活技藝智慧，達到文化傳承的意涵。