民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今指出林佳龍主張興建的溪北捷運，不論在速度、運量、服務範圍，都優於侯友宜的五泰板輕軌，質疑新北為何只規畫輕軌？新北市捷運局批不切實際、亂開芭樂票；林佳龍競選辦公室則回嗆顯見侯市府格局小、短視近利，籲侯團隊放大自己的眼界，不要再以財政問題畫地自限，限縮新北的發展。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，倫敦地鐵在1863年通車，現在已經綿延成總長超過400公里的地鐵網，每日的載客量超過300萬人次。倫敦地鐵在1854年就已經核定，當年也因為財政問題被延後，但經過159年，倫敦地鐵已成為服務倫敦交通運輸最重要的工具。紐約地鐵在1904年通車，總長約380公里，財政問題由市政府跟州政府共同解決，2018年通過10年翻新及升級工程計畫，預計耗資400億美元。

李坤城說，遠見跟格局將決定一座城市偉大與否，如果將新北定位成國際城市，捷運跟輕軌誰比較何者能服務400萬人口的新北市，還有大量國際觀光客，已經是非常清楚的選擇。

李坤城表示，侯市府的回應就是繞回一個原點，也真切的顯示了侯友宜執政的12年以來，對於新北市的毫無願景與小格局，證明侯友宜認為三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋、土城，在貫穿溪北、溪南沿線區域路廊上，只能以輕軌的規格來服務往來通行的200萬人口。

李坤城質疑，侯市府自己口口聲聲說溪北溪南地區幅員遼闊，難道連侯友宜最自豪的塭仔圳、三重第二行政中心、新莊副都心，都沒有信心未來能夠吸引大量人口移入？李坤城說，侯市府一下說路線已經開始做，現在回應又說還在寫評估報告，除了胡亂指控對手陣營抄襲以外，這種短視近利的輕軌規畫，沒有中高運量的捷運是要怎麼改善新北交通塞車的困境？

李坤城強調，林佳龍對縱貫三都心的溪北捷運提出要興建捷運系統，侯友宜堅持只能用輕軌，對於廣大的新北市民捷運需求徹底低估，才會堅持送給交通部的報告只能用平面的輕軌，不顧未來造成新北市區未來平面交通上的混亂，也完全低估新北作為台灣第一大城市，對於軌道運輸的強烈需求。