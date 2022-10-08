每逢選舉，除了「押寶」、「賭盤」，候選人募款多寡，都象徵外界對候選人當選的看好度；民進黨台北市長陳時中擔任二年多防疫指揮官、外加蔡英文系統百工百業的支持；據了解，內部開會時否決推募款小物，認為是「夠用就好」。

政治人物求「斗內」，小額募款是人氣的重要指標，最成功就是民進黨2012蔡英文競選總統的「三隻小豬」，當時共募集到14萬隻小豬，到了2016繼續為此號召，最後選上總統。

小額募款雖非主要候選人競選經費來源，但是卻意味著候選人人氣；陳時中尚未辭去疫情中心指揮官代表民進黨參選台北市前，就傳出已經開始對外募款，顯示當時黨內力挺陳時中出線的派系，志在必得。

今年選舉非常冷，很多候選人小額募款推的效果不佳，陳時團隊中8月份雖然公布政治獻金專戶，也可透過捐款為陳時中添後援，不限金額將可獲得3款限定口罩，不過因為沒有熱烈放送，很多人根本不知道陳時中層推過捐款可送口罩。

黨內相關人士指出，大家對陳時中很高的看好度，尤其陳長期在政治領域及公共領域服務很久，人脈很豐沛，認識的朋友很多，「我們也沒推募款小物，也沒有把他操作成一直要募款選舉，基本上朋友支持的是夠的」。

黨內人士也說，當初是大家都拱著陳出來，就是「夠用就好」；前期團隊開會時，也有人建議推募款小物，但是最後結論是，「順順的、夠用就好」。

由於英系擁有強力的「百工百業」及小英後援會，這些都是蔡英文選舉最大的後盾；黨內人士表示，陳時中企業力、社會及產業支持就很多，也有很好的人脈，當然也包括蔡英文系統百工百業的支持，所以這次不需要特別募款。