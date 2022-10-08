壽山動物園即將重新開園，UNIQLO精選可愛動物萌友圖騰，特別推出4款壽山動物園開幕紀念T恤。（柯宗緯攝）

日系快時尚品牌UNIQLO進駐高雄漢神巨蛋10年，近期啟動大規模改裝，增加80坪空間，成為高雄最大的百貨賣場。（柯宗緯攝）

日系快時尚品牌UNIQLO進駐高雄漢神巨蛋10年，近期啟動大規模改裝，增加80坪空間，成為高雄最大的百貨賣場；全高雄獨家販售UNIQLOandJWANDERSON2022秋冬聯名全系列，還與獨家推出4款壽山動物園開幕紀念T恤。另有巨蛋店獨家優惠商品，拚吸引買氣。

UNIQLO精選多款台灣人日常生活必備單品推出的限定優惠價，最低只要190元起。UNIQLOandJWANDERSON2022秋冬聯名系列10／7盛大上市，高雄漢神巨蛋購物廣場店為全高雄唯一引進全系列販售的店鋪，讓消費者以實惠價格，輕鬆擁有時尚聯名商品。

值得一提的是，壽山動物園即將重新開園，UNIQLO精選可愛動物萌友圖騰，特別推出4款壽山動物園開幕紀念T恤。高市觀光局指出，這次攜手UNIQLO、現居高雄的插畫家Croter共同推出期間限定壽山動物園開園紀念T恤，包括黑熊波比、紅毛猩猩咪咪、大象阿里及羊駝家族等4款動物大明星，10月7日起販售至明年2月底。

開幕期間，祭出驚喜好禮，會員消費不限金額贈UNIQLO野餐墊；網路下單滿1000元並選擇到店取貨，還能獲得限量織物抗菌消臭噴霧；單筆消費滿額再送UNIQLO不鏽鋼時尚露營杯及12周年生日慶托特包。