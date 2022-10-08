氣質女星郭碧婷多年前開始把工作重心轉往大陸，在電影《小時代》中飾演女主角之一的南湘，打開知名度，之後更嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐，短短幾年已生了1女1子；郭碧婷生完二胎後與子女留在台灣，9月底公婆特地來台探孫，向太陳嵐更狂曬豪門日常，曝光寵媳豪宅和私人飛機，奢華生活令人看呆。

向太日前在微博分享與先生向華強從香港飛到台灣看孫兒們，曬出夫妻倆和媳婦郭碧婷、孫女「小奶皇」、孫子「龍眼」的大合照，表示特地來陪幫孫女過2歲生日和孫子的百日；不過，全家福獨缺向佐，也引起網友熱烈討論，好奇該不會真的陷入婚姻危機，但向太立刻解釋，「台灣政府不給向佐簽證」，才造成缺1的狀況。

向太陳嵐更狂曬豪門日常，曝光寵媳豪宅和私人飛機，奢華生活令人看呆。(圖/ 摘自向太Tiffany陳嵐小紅書)

而向太除了曬出全家福，還拍了在台北生活的Vlog，影片中的她在整理行李，準備離開台北的家，剛好展示送給媳婦郭碧婷的破億豪宅，屋內相當寬敞，還有數不清收藏品，整體裝潢堪比五星級飯店，落地窗外還能看到台北101美景，她隨意在家中轉一圈，就令網友大開眼界。

在影片最後向太表示要搭乘私人飛機回上海，在抵達目的地後就開始待在酒店隔離，但整部影片都不見向華強、向佐和郭碧婷，讓不少網友更好奇向太的富婆生活；據悉，向太的私人飛機價格要人民幣幾千萬元（約新台幣億元），由此可見向家財力有多驚人。