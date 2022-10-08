樂天桃猿今年選秀會第7指名的洪敏暘目前在二軍「雙刀出鞘」，目前球隊希望能夠培養他成為「二刀流」好手，總教練曾豪駒表示，雖然球員自己表示比較喜歡打擊，但他是左投、球路品質佳，希望他不要太快放棄投球這部分。

洪敏暘在高中時期投打都展現天份，當初桃猿選擇他也認為他2部分都有潛力，進職棒後，育成部主管沈育傑也規劃他能夠繼續以「二刀流」方向培養，「要陪養二刀流的確不容易，會跟一般打擊、投手有差異，球團也會為他設計專屬課表。」

雖然球員本身透露自己比較喜歡打擊，但教練團希望他不要太快放棄投球，曾總說：「他有左投優勢，球路也很有品質，以他來講會是滿有未來性的，希望他能繼續成長，等之後再做選擇。」球團預計給他2年時間觀察，希望能慢慢引導出他好的一面。

洪敏暘在5日對中信兄弟隊二軍中繼1局2K無失分，另外5日、7日則是以打者身分先發，7打席、5打數無安打。