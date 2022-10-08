縣府在橫山鄉闢建的合興森林愛情公園獲得金竹獎，民進黨新竹縣長參選人周江杰指園內 沒有洗手台也沒看到洗手間，雖有3座溜滑梯，但不是符合親子需求的好公園。

縣府交旅處長游志祥指出，合興森林愛情公園是在農牧用地上闢建，依法農牧用地不能蓋公廁等建築物，對面的合興車站就有大型的公廁能讓遊客使用。

游志祥說，該公園以800萬元辦理2期工程已順利發包，將設置燈光方便民眾和情侶夜間散步，做簡便洗手台讓小朋友洗掉玩溜滑梯後身上的砂子，並有共融式遊具和成人健康運動設施，月底開工，明年初完工。

橫山鄉長張志弘對周江杰的批評並不認同，指公園對面有合興車站公廁，公所每天打掃3次，去年辦桐花祭有上千人參加，也不用設流動廁所，使用上都沒問題，合興森林愛情公園附近約只有30戶住家，來遊憩的以外地遊客較多，縣府完成2期工程就有更多的遊憩設施。

周江杰8日在竹北市水圳公園舉辦親子公益活動，有魔術、創意造型氣球等表演及義賣跟二手市集，吸引許多家長帶著孩子前來，場面氣氛熱鬧溫馨。