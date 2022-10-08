10月6日晚，烏魯木齊市人民政府新聞辦公室召開疫情防控工作新聞發佈會。會上，烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）區長丁志軍通報了烏魯木齊站滯留旅客安置情況，承諾將協助滯留旅客在當地找工作。

根據防止疫情外溢相關要求，10月4日起離烏列車及客車全面停運，部分旅客滯留烏魯木齊站。截至10月6日，烏魯木齊站滯留旅客86人，其中，目的地為疆外省市的36人，疆內各地州的42人，本市滯留的8人。滯留旅客主要為來烏打工、探親、就醫人員，且在本市無固定住所。

丁志軍表示，為安置好滯留旅客，烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）立即啓動應急保障機制，提供核酸檢測、發放救助物資等服務，全力做好滯留旅客的保障工作。

一是畫定臨時安置區，提供休息場所。在烏魯木齊站北廣場下沈廣場臨時畫定約2000平方公尺區域，為滯留旅客提供防風避雨的休憩場所。下沈廣場現有商店、熱水、衛生間、按摩椅，可滿足滯留旅客基本生活需求。目前，正在積極協調，根據旅客不同需求分別安置到酒店、公寓等場所。

二是做好疫情防控，保障生命安全。第一時間向滯留旅客公佈求助電話，講解目前防疫出行等政策，隨時幫助旅客解決訴求。為滯留旅客統一發放N95口罩，做好每日核酸檢測服務，開展口罩勸導行動，督促滯留旅客不扎堆、不聚集，對場所進行全面消殺，有效降低交叉感染風險。

三是發放救助物資，做好兜底保障。區民政局調撥2萬元人民幣專項救助資金，屬地街道組織幹部為困難旅客發放方便麵、礦泉水救助物資，提供熱水、充電等保障服務，點對點收集老人、兒童、婦女等群眾訴求，優先幫助解決困難。

四是加強溝通聯繫，幫助就業從業。滯留旅客80％為外地務工人員，根據群眾需求，組織人員收集滯留旅客就業意向，由區就業辦聯繫用工需求企業，推薦有電路、焊接、廚師、木瓦匠等方面經驗的滯留務工人員，實現企業和務工人員的「雙向奔赴」。