新北市文化局今日推出城市繪本最終章《回望‧當我們同在新北》，孩子將能藉此親近新北各地。文化局說，全套書籍至年底可在新北視各圖書館、閱覽室借閱，接下來也會進行圖書館志工說故事和演書等活動，預計進行至少122場次。

新北市2018年開始陸續推出新北城市繪本系列作品《啟程‧雲遊新北》、《轉角‧新北練習曲》、《蛙愛‧活水新北‧金鶴》及《金夕‧窩在新北》等4本專書，今年推出最終章《回望‧當我們同在新北》，使用高規格的描圖紙頁設計，利用紙張透明度，透過紙張頁面翻動、交疊形成的動態敘事，吸引孩子的目光，引發好奇心，慢慢由遠到近拉串出隨著時間演進、今昔變幻的故事長河，帶領大家雲遊親近新北各地。

文化局表示，本次前進國小校園共書巡迴將繪本送進學校班級裡，以「暢遊新北，走讀學習」為主題，提供老師教學指引，結合十二年國教課程綱要，搭配新北五條美學廊帶景點，以聯合國SDGs永續發展目標，培養孩子累積生活素養，並熟識新北在地家鄉，另外也串聯學校志工及老師，以一校一劇本製作戲劇演繹，讓紙上繪本真正動起來。

文化局說，新北城市繪本同時提供線上有聲書無限聆聽，由作家粘忘凡以極富感染力的溫柔嗓音詮釋全套1至5集繪本，讓無法透過書本閱讀或是學齡前的孩子，可用聽覺看見故事的美好風景，享受書本中的樂趣，讓孩子們跟著故事主角「小蛙」，發現最新隱藏神秘角色「小鯨奇」，增加親子話題分享、互動。

文化局指出，即日起至年底在新北市各個圖書館、閱覽室可借閱到完整套書，也會推動圖書館志工說故事、演書等活動，從五條美學廊帶博物館及偏鄉學校出發，預計進行至少122場次、遍及28所國小，邀請大小朋友跟著新北城市繪本，按圖索驥探尋文化景點，以在地生活角度重新認識新北市。