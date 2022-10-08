今天(8)正逢俄羅斯總統普丁的70歲生日，除了收到親密盟友盧卡申科（Alexander Lukashenko）所送的拖拉機，烏克蘭也在幾個小時後炸斷克里米亞跨海大橋為他「慶祝」。目前普丁已下令成立委員會，調查克事故原因。
綜合《莫斯科時報》(The Moscow Times)、《華郵》報導，連接克里米亞半島和俄羅斯的克赤大橋(Kerch Bridge)今天清晨疑似遭烏克蘭動手，一輛來自塔曼半島方向的卡車行經通行處時油箱突然爆炸，導致局部橋面坍塌沉入海裡。爆炸當下震撼威力十足，畫面在網路上傳開。目擊者表示，先後傳出2次爆炸聲，第二次甚至襲擊上方行進中的列車，多處車廂和鐵路橋遭火舌吞噬。
隨著烏軍在南部攻勢逐步往刻松（Kherson）推進，此次重創恐削弱普丁軍隊補給路線。
衛星社（Sputnik）報導引述克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的聲明，稱普丁總統已下令成立調查委員會，已派出相關人員前往蒐證。此外，克里米亞設置的地區議會主席康斯坦丁諾夫(Vladimir Konstantinov)，將幕後黑手指向烏克蘭。
克赤大橋(Kerch Bridge)是一座由公路、鐵路共建的跨海橋樑，2018年正式啟用，是克里米亞與俄羅斯間唯一的過境站，也是俄烏戰爭期間俄軍運送物資的重要樞紐。
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