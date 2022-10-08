❗️The moment of the explosion on the Crimean bridge. pic.twitter.com/yFJC8HZK6G — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022

Russian propagandists show a video of the alleged explosion on the Crimean bridge, in particular, it was made public by Russian propagandist Vladimir Solovyov pic.twitter.com/IJzS6iup5g — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) October 8, 2022

今天(8)正逢俄羅斯總統普丁的70歲生日，除了收到親密盟友盧卡申科（Alexander Lukashenko）所送的拖拉機，烏克蘭也在幾個小時後炸斷克里米亞跨海大橋為他「慶祝」。目前普丁已下令成立委員會，調查克事故原因。

綜合《莫斯科時報》(The Moscow Times)、《華郵》報導，連接克里米亞半島和俄羅斯的克赤大橋(Kerch Bridge)今天清晨疑似遭烏克蘭動手，一輛來自塔曼半島方向的卡車行經通行處時油箱突然爆炸，導致局部橋面坍塌沉入海裡。爆炸當下震撼威力十足，畫面在網路上傳開。目擊者表示，先後傳出2次爆炸聲，第二次甚至襲擊上方行進中的列車，多處車廂和鐵路橋遭火舌吞噬。

Exclusive footage from the Crimean bridge pic.twitter.com/IO3SIgUt4K — Giorgi Revishvili (@revishvilig) October 8, 2022

隨著烏軍在南部攻勢逐步往刻松（Kherson）推進，此次重創恐削弱普丁軍隊補給路線。

"Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled", said Mikhail Podolyak, advisor to the office of the President of Ukraine, on the Crimean Bridge explosion. pic.twitter.com/d3pHfevWU8 — The Insider (@InsiderEng) October 8, 2022

衛星社（Sputnik）報導引述克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的聲明，稱普丁總統已下令成立調查委員會，已派出相關人員前往蒐證。此外，克里米亞設置的地區議會主席康斯坦丁諾夫(Vladimir Konstantinov)，將幕後黑手指向烏克蘭。

克赤大橋(Kerch Bridge)是一座由公路、鐵路共建的跨海橋樑，2018年正式啟用，是克里米亞與俄羅斯間唯一的過境站，也是俄烏戰爭期間俄軍運送物資的重要樞紐。