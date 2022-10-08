台北市長柯文哲今（8）日下午出席民眾黨舉辦的「爆破財政黑幕，理財教育親子日」活動，透過設計的圖卡，象徵打破政府財政亂象。他批評現今台灣不管是中央還是地方政府，年度預算書都是「玩假的」，更不改大砲性格，說政府預算法將舉債算收入、特別預算不算歲入歲出的平衡，「太好笑了！」

柯文哲指出，根據《預算法》第51條規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，但2020年國營事業總預算到5月才通過、甚至曾有預算併決算辦理的紀錄。蔡政府編列特別預算不管收支平衡，更把舉債當作收入，絲毫不遵守財政紀律。

除了批評政府財政亂象，他也直言自己的政治目標只是惜物建立正常的國家，達到「政府是可信的、法律是給人民遵守的、公務員是服務人民的、司法是公平的、監獄是關有罪的人」的5個目標，並反問因為執政黨的雙標，政府可信嗎？

他更舉宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，卻依然獲得國民黨提名，甚至民調還大幅領先為例，認為在正常國家之下，根本不可能發生這種情況，可見台灣的司法已經破產，監獄關的是「沒有辦法的人」。

另外針對台北市長選情部分，外傳民進黨高層跟民進黨市黨部的公職將柯文哲是為攻擊目標，他本人則是笑稱，這已經不是新聞了，這麼多年來不都一直是這樣？他認為民進黨掌握所有媒體，在選戰資源上差距太大，所以要謹守游擊戰的戰略，隨時維持在戰場的張力才能讓敵軍的優勢消失掉。

至於周玉蔻復出一事，可能傷害黃珊珊的選情，柯文哲認為，在戰場上不可能說每場戰役都佔優勢，但他直指，一個周玉蔻可以讓民進黨全台支持度再掉5％，批評民進黨用名嘴跟網軍治國，一定會遭到報應。更諷刺地說，看到沈慧虹給她訪問覺得很可憐，認為沈不想受訪但不敢不去，因為站在她旁邊就是扣分。

最後有關高雄舉債2400多億元是台北市的2.6倍，柯文哲表示，冰冰凍三尺非一日之寒，因為通貨膨漲，利息大幅上漲，台北市去年利息就大概4億多元，今年恐會超過8億，那高雄會超過多少？所以人家說以債養債，後來就利上加利，不應當讓下一代來承擔這些後果。