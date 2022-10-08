台新夢想家新洋將米勒8日在高雄熱身賽首戰就打出讓所有人讚嘆的優異表現！米勒全場投23中12，含三分球投12中6，貢獻全場最高35分，外加8籃板、4助攻、4抄截與2火鍋的全能表現，帶領夢想家115比100轟翻新竹街口攻城獅，拿下熱身賽首勝。

米勒曾在2019年跟林書豪一起效力暴龍拿下NBA總冠軍，「很高興能來台灣打球，今天贏球不只靠我，而是團隊的勝利，大家都打很好，我還在努力適應球隊當中。我很習慣也喜歡這裡，這裡大家彼此信任，我想信賴才有辦法幫助大家團結。」

夢想家總教練朱利亞斯也對米勒讚譽有加，「我想大家都看到他的進攻能力，但他真正展現的是，他幾乎所有事情都可以做到，而且不只場上，他在場外跟隊友相處也很融洽。」

夢想家今年不僅從領航猿換來吳家駿、林耀宗，也從裕隆挖來周柏臣、盧冠良，加上米勒、波因特兩名新洋將，陣容變動幅度不小，但朱利亞斯表示，「這是我4年執教以來，首次看到季前全員健康到齊，我想今年一切會很特別，也找到符合我想要打造球風的球員。」

攻城獅以剛加入球隊一周多的阿提諾20分最高，他說：「我有信心可以很快融入這個團隊，畢竟距離球季開打還有1個月，球季也很漫長，我們會越打越好。」攻城獅總教練林冠綸也說：「現在我們還需習慣配置，且努力磨合打造化學效應。」