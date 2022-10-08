新北市長侯友宜假日開啟競選模式，他今天前往子弟兵、新北市議員參選人呂家愷的聯合競選總部成立大會站台，並3度高喊「支持侯友宜就是支持呂家愷」的口號，盼市民多加支持。（蔡雯如攝）

新北市長侯友宜假日開啟競選模式，他今天前往子弟兵、新北市議員參選人呂家愷的聯合競選總部成立大會站台，侯家軍吳訓孝、戴湘儀以及現任蔣萬安競選副發言人的蔡畹鎣也一同合體。侯友宜表示，呂家愷20多歲時就跳出來幫忙他競選，他也見證呂為人謙卑、有責任，呂家愷這次選戰沒有地方組織、充足人脈，選情是危險中的危險，他也3度高喊「支持侯友宜就是支持呂家愷」的口號，盼市民多加支持。

侯友宜說，現在是台灣重要的關鍵時刻，過往台灣人只要勤儉打拚就有機會，如今選舉對立衝突，根本無法好好做事，他看不過去才跳出來選舉，當時呂家愷就跳出來幫他，彼此理念相近，雖然呂家愷在優渥環境中成長，但為人謙卑、有責任，過往在經發局、新聞局表現亮眼。

「不要把位置占著，要留給年輕一代！」侯友宜強調，他的時代很快就會過去，年輕人要勇於承擔、創造機會，呂家愷願意出來承擔守護家鄉的責任，相當不簡單，由於家愷選舉沒有地方組織、人脈，這次選戰很辛苦，光是讓民眾認識就不簡單，不過，他4年來的政績多少都有家愷的付出，因此「支持侯友宜就是支持呂家愷」。

呂家愷說，家人一開始不支持他參選，但是為了讓下一代生活得更好，不希望選舉只有比政治口水謾罵、財力背景，決定投入選舉，為中華民國人民繼續努力，讓民生變得更好，雖然沒有龐大資源，但是他不後悔，希望市民可以給願意好好做事的年輕人機會。