華人傳統習俗會在某些特定日子，準備滿桌佳餚祭祀祖先，但煮多怕沒人吃，煮少又怕對祖先失禮，一名女網友分享自己為了祭祖準備的菜色，其中居然有6個超商買的微波食品，貼文一出，引來6.2個網友按讚。

原PO在臉書公開社團「家常菜」分享祭祖的照片，其中可見有飯有湯，還有炒絲瓜、高麗菜捲、紅燒魚、麻婆豆腐等佳餚，值得注目的是，一旁還擺了6大盒超商的微波食品，有義大利麵、泰式打拋豬、起司奶香燉飯等各國料理，擺滿整桌看起來相當豐盛。

原PO表示，近幾年「拜公媽」的經驗已經讓她學聰明了，「公媽回來聞一聞、看一看也不會吃掉」，因此她選擇用超商的「異國料理」來增加菜色的豐富，既便利也不浪費，直說「有拜就有保庇」。

女網友分享自己祭祖的獨門妙招，在網路上大獲好評。（圖／翻攝自FB社團 家常菜）

貼文曝光後，有超過6.2萬個網友按讚，不少人都認為這樣的祭祖方式充滿了大智慧，「5:30起來煮到10:00的新手媳婦在此路過」、「一堆職業婦女特地請假拜拜，女人真辛苦」、「我外婆今年拜10個便當，主菜口味多樣化，拜完一人發一個便當吃掉」、「心誠就好，我們的下一代搞不好都不拜了」。

有職業婦女為了要準備祭祖的佳餚，特地請假回家煮飯。（圖／翻攝自FB社團 家常菜）

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