坊間流傳割包皮不僅有助尺寸變大，也能提升性能力，對此，北醫泌尿科醫師戴定恩破解背後迷思，並呼籲3種人需要割包皮，否則容易增加感染風險。

戴定恩在臉書粉專PO文指出，看診時經常遇到的問題就是「到底該不該割包皮？」網路上甚至還有割包皮可以增進性能力的說法，他指出，從生裡健康角度評估，有3種人需要割包皮，但建議先跟醫師討論過後再做決定。

首先是「包皮無法推開」，不僅容易藏汙納垢、難以清潔，也會增加感染風險。其次是「龜頭部分露出」，勃起時可能會卡住龜頭，需緊急處理。第三是「反覆感染發炎」，包皮容易變厚及纖維化，且容易在性行為時增加伴侶感染風險。

另外，針對網路上的不實傳聞，戴定恩也做出澄清，雖然部分病人表示因為龜頭外露，長期摩擦而使敏感度降低，能在行房時較為持久，不過割包皮無法改善性功能障礙。至於小時候割包皮會讓尺寸變大的說法，戴定恩也予以駁斥，並指出陰莖尺寸與基因關係較大，不會因為割了包皮就讓尺寸變大。